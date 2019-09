Kandydatka do Sejmu nie wie, ilu jest posłów. ''Próg wiekowy kandydata na prezydenta? 70?"

- Yyy… nie, nie powiem pani - odpowiedziała na pytanie o liczbę posłów kandydatka do Sejmu. Na pytanie o liczbę osób zasiadających w Senacie powiedziała natomiast: - Też nie powiem.

Próg wiekowy na kandydata na prezydenta? "70"

Spytana o to, "jaki jest próg wiekowy dla kandydata na prezydenta?" odpowiedziała: - 70. Gdy prowadząca wywiad Beata Lubecka doprecyzowała, że "chodzi jej o to, od którego momentu można startować" Figurska-Chorosińska odpowiedziała - 18.

Bierne prawo wyborcze pozwala ubiegać się urząd prezydenta obywatelom, którzy mają ukończone 35 lat.

Mazowiecki niekomunistycznym premierem? "Sprawa dyskusyjna"

Aktorka została również spytana o to, kto był pierwszym niekomunistycznym premierem Polski. Figurska-Chorosińska była przekonana, że to Jan Olszewski. Zdziwiona dziennikarka dopytywała, czy na pewno, czy może raczej nie był nim Tadeusz Mazowiecki, aktorka stwierdziła, że to "sprawa dyskusyjna".

.@BeataLubecka testuje Dominikę Figurską-Chorosińską z wiedzy o polskim parlamencie. Ilu posłów jest w Sejmie? "Nie powiem pani"



➡️https://t.co/FLCWh9XSu6 pic.twitter.com/kHAaqFjjoT — Gość_RadiaZET (@Gosc_RadiaZET) September 19, 2019

Figurska-Chorosińska w wywiadzie twierdziła, że w Sejmie chciałaby się zajmować "rodziną i kulturą". "W polityce mieszkaniowej jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia" - mówiła.

WIDEO - Kierująca pandą jechała pod prąd warszawskim wiaduktem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jm/grz/ Radio Zet