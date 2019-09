Ewakuacja podstawówki w Mławie. Ktoś rozpylił żrącą substancję

Do zdarzenia doszło w południe w czwartek w podstawówce nr 7 w Mławie. - Nieznana nam na chwilę obecną osoba rozpyliła substancję żrącą w budynku szkoły w rejonie sklepiku szkolnego - przekazała oficer.



Do szkoły wezwano Straż Pożarną, pogotowie i policję. Według informacji przekazanych przez funkcjonariuszy, ponad 800 uczniów zostało ewakuowanych do pobliskiego kościoła przy ul Mariackiej. Dzieci sa stamtąd odbierane przez rodziców. Jedenastu uczniów trafiło do szpitala z objawami nudności i zawrotami głowy.



Szkoła jest wietrzona. Uczniowie nie wrócą już w czwartek do szkoły.



Na miejscu trwają czynności policji.



Wcześniej o zdarzeniu informowała rozgłośnia RMF FM.

