Dodatkowe pieniądze dla szpitali powiatowych. Trafią do 373 placówek

- Jest już podstawa prawna - zarządzenie - i zgodnie z nim zapowiadane pieniądze trafią do końca września do szpitali - powiedział rzecznik NFZ.



Ministerstwo Zdrowia tydzień temu zapowiedziało uruchomienie III transzy dodatkowych pieniędzy dla szpitali powiatowych. Wynosi ona dla całego kraju 344 mln zł. Pieniądze trafią do 373 placówek. Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym dodatkowe pieniądze przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim w ośrodkach referencyjnych - w szpitalach klinicznych i w instytutach badawczych. Są to np. kompleksowe zabiegi związane z zaćmą i jaskrą. Podniesiona będzie także wycena kompleksowej opieki nad pacjentem na oddziale udarowym.



Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak powiedział dziennikarzom, że uruchomienie dodatkowych pieniędzy jest już tylko kwestią techniczną. Trwa w tej chwili podpisywanie aneksów z poszczególnymi szpitalami. Przypomniał, że "te środki obejmują podwyżkę wynagrodzeń już od 1 stycznia, czyli za wrzesień otrzyma się 9/12 kwoty zwiększenia ryczałtu".

Pilotażowy program leczenia udarów mózgu



Zaznaczył, że 120 mln zł z funduszu zapasowego NFZ dla Mazowsza pozwoli realizować zapowiadane działania.



- (W tej kwocie - red.) są środki w wysokości 43 mln zł dla szpitali powiatowych I i II poziomu sieci szpitali, ale także środki na postępowania konkursowe zapewniające środki na miejsca udzielania świadczeń w zakresie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, leczenia zaćmy, a także środki, dzięki którym będziemy mogli finansować wiele świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - podkreślił.



Przypomniał, że w województwie mazowieckim NFZ płaci za wszystkich pierwszorazowych pacjentów bez względu na to, ilu zostanie przyjętych. - Pacjenci, którzy po raz pierwszy chcą skorzystać z pomocy lekarza specjalisty, mają priorytet w dostępie do tych świadczeń - zapewnił.



Nowak dodał, że NFZ dzięki tym pieniądzom rozszerzy sieć pilotażu trombektomii mechanicznej, czyli metody leczenia udarów mózgu. Do pilotażu przystąpi w najbliższych dniach Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozpocznie wykonywanie w warunkach ambulatoryjnych rezonansu magnetycznego dzieci.

dk/ PAP