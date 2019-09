Zgłosił się na policję i przyznał, że zabił żonę. Byli w trakcie rozwodu

O zatrzymaniu 33-latka poinformowała w środę Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Wyjaśniła, że tego dnia przed południem mężczyzna sam zjawił się na sztumskiej komendzie policji i poinformował, że zabił swoją 30-letnią żonę.

Policjanci znaleźli martwą kobietę we wskazanym przez niego miejscu - na klatce schodowej jednego z domów w Sztumie. Wawryniuk poinformowała, że zadane nożem rany znaleziono zarówno na przedzie, jak i na tyle ciała kobiety. Wyjaśniła, że ran było, co najmniej kilka.

Rzecznik poinformowała, że 33-latek został zatrzymany przez policję. Ponieważ na rękach miał rany cięte - jak twierdził, sam się okaleczył, przewieziono go do szpitala. Wawryniuk wyjaśniła, że ewentualne przesłuchanie mężczyzny odbędzie się, gdy pozwolą na to lekarze. Dodała, że na pewno nie stanie się to w środę.

Rzecznik poinformowała, że kobieta i mężczyzna byli w trakcie rozwodu.

Dodała, że policjanci zabezpieczyli ślady na miejscu zabójstwa. Planowane są przesłuchania i inne działania mające służyć wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.

pgo/ PAP