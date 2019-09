Trump ma nowego doradcę ds. bezpieczeństwa. To czwarty w tej kadencji

"Pracowałem długo i ciężko z Robertem. Będzie robił dobrą robotę!" - napisał prezydent. Tydzień wcześniej Trump zwolnił z tej funkcji "jastrzębia polityki zagranicznej" Johna Boltona ze względu na - jak napisał - liczne różnice zdań dotyczące polityki bezpieczeństwa.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!