Noworodek z główką owiniętą szmatką we Włoszech. Jego matką okazała się Polka

Ustalono, kim jest matka noworodka, którego niemieccy turyści znaleźli martwego we włoskim Lana di Sopra. Kobieta została zatrzymana w Merano na północy Włoch, to Polka. Trwa śledztwo mające odtworzyć przebieg zdarzeń. Martwy noworodek znaleziony w poniedziałek, został najprawdopodobniej uduszony szmatką.

Na ciało noworodka z pępowiną i główką owiniętą szmatką natknęli się w poniedziałek ok. godz. 16:30 niemieccy turyści w Lana di Sopra (miejscowość w regionie Trydent-Górna Adyga, w prowincji Bolzano). Turyści wyszli na spacer z psem, ciało dziecko było ukryte pod krzakiem na zboczu wąskiej uliczki w pobliżu owocowych sadów.



Prokurator potwierdził, że "na ciele dziecka odkryto ślady przemocy" i niewykluczone, że zostało uduszone. Noworodek - chłopczyk - najprawdopodobniej zmarł w ciągu paru godzin od urodzenia.

W środę przesłuchanie i sekcja noworodka

We wtorek włoska policja ustaliła, kim jest matka dziecka. Młoda kobieta jest Polką i pracowała we Włoszech przy zbiorze jabłek. Po zatrzymaniu została przewieziona do szpitala w Merano, w środę ma zostać przesłuchana.

Zgodnie z poleceniem prokuratury w Bolzano, w środę ma zostać również przeprowadzona sekcja zwłok noworodka.

grz/ "Corriere della Sera"