"Rzucili sobie 4 tys. zł. To jest populistyczny chwyt PiS". Nowacka o płacy minimalnej

- Pensje Polaków są za niskie. Dobrym pomysłem jest, aby rosły, ale nie w sposób nienaukowy, niewyliczony. PiS rzuciło sobie 4 tys. zł. To jest populistyczny chwyt. Ma to się nijak do rzeczywistych spraw np. do inflacji czy siły nabywczej pieniądza - mówiła w "Wydarzeniach i Opiniach" Barbara Nowacka. - Mamy najlepszą sytuację gospodarczą w historii III RP - kontrował rzecznik rządu Piotr Müller.