KRS rozpoczęła posiedzenie. Zajmie się m.in. sprawą sędziego Dudzicza

- Po godz. 10. we wtorek Krajowa Rada Sądownictwa rozpoczęła czterodniowe posiedzenie. Rada zajmie się m.in. sprawą doniesień dot. antysemickich wpisów, które miał umieszczać w internecie członek Rady Jarosław Dudzicz - powiedział przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur.

Zaznaczył przy tym, że sprawę sędziego Dudzicza będzie wyjaśniać wewnętrzna komisja etyki, która przedstawi wypracowane stanowisko jeszcze w tym tygodniu. Mazur dodał, że sędzia Dudzicz nie został wezwany do złożenia wyjaśnień na rozpoczętym posiedzeniu Rady.

Antysemickie wpisy

Rada zajmie się sprawą, o której doniosła w ub. czwartek "Gazeta Wyborcza". Dziennik podał, że zastępca rzecznika prasowego KRS sędzia Jarosław Dudzicz miał zamieszczać w 2015 r. w internecie pod anonimowym profilem antysemickie wpisy. "Podły, parszywy naród, nic im się nie należy" - taki wpis o Żydach, jak pisał dziennik, umieścił w internecie anonimowy użytkownik "jorry123". Jak dodawała "GW" prokuratorzy "ustalili, że »jorry123« to Jarosław Dudzicz, wtedy jeszcze sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach".

Prokuratura Krajowa poinformowała, że w sprawie wpisów Dudzicza wszczęte zostało śledztwo, w ramach którego zlecono przeprowadzenie ekspertyz przez biegłych.

Sprawę wyjaśnia komisja etyki

Jak przekazał przed rozpoczęciem posiedzenia sędzia Leszek Mazur, Rada zajmie się też rozstrzygnięciem konkursu sędziowskiego na sędziów w okręgu warszawskim. Na 67 miejsc zgłosiło się 167 kandydatów.

- Jest też kwestia sędziego Jarosława Dudzicza i jego wypowiedzi w Internecie sprzed kilku lat, które stały się przedmiotem zainteresowania Prokuratury Krajowej. Sędzia Dudzicz nie został wezwany do złożenia wyjaśnień. Uznaliśmy, że sprawa będzie skuteczniej wyjaśniona, jeśli weźmie się za to od razu komisja etyki, która została zobowiązana do przedstawienia stanowiska jeszcze na tym posiedzeniu Rady - przekazał sędzia Mazur.

Z kolei w poniedziałek odbyło się posiedzenie prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, które zleciło komisji KRS ds. etyki sędziów i asesorów przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego dot. udostępnienia antysemickich treści w internecie przypisywanych sędziemu Dudziczowi. Ponadto do prezydium przesłane zostało oświadczenie sędziego Dudzicza, w którym poinformował m.in. o zawieszeniu swoich działań jako zastępcy rzecznika prasowego KRS.

Sprzeciw Dudzicza

W związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi informacji o antysemickich wpisach, sędzia Dudzicz wyraził stanowczy sprzeciw i ubolewanie. Zapowiedział też, że zamierza podjąć wszelkie kroki prawne zmierzające do ochrony jego dóbr osobistych naruszonych przez informacje medialne.

W związku z doniesieniami o wpisach Dudzicza, wstępne czynności wyjaśniające podjął w poniedziałek rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych.

Odpowiedzi PO i ambasady Izraela

W reakcji na publikacje "GW" posłowie PO: Borys Budka i Mariusz Witczak zażądali od ministra sprawiedliwości odwołania sędziego Dudzicza ze wszystkich funkcji w wymiarze sprawiedliwości.

Oświadczenie w tej sprawie wydała także ambasada Izraela w Polsce.

"Z wielkim smutkiem, niepokojem i oburzeniem przeczytaliśmy w prasie o antysemickim wpisie sędziego Jarosława Dudzicza. Jesteśmy przekonani, iż zostaną podjęte w tej sprawie odpowiednie kroki prawne" - czytamy w oświadczeniu ambasady.

ac/ PAP