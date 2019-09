Rzecznik dyscyplinarny wyjaśnia sprawę antysemickich wpisów sędziego Dudzicza

Z informacji rzecznika dyscyplinarnego wynika, że wstępne czynności wyjaśniające zmierzają do ustalenia, czy zachowanie sędziego Dudzicza uchybiło godności urzędu. - Jeżeli są uzasadnione podejrzenia, że sędzia, członek rady, miałby się wypowiadać w ten sposób, to jest kwestia nagła, paląca. To niezwykle istotne, żeby wyjaśnić tę kwestię - mówi Maciej Mitera, rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa.