Elektryczny pastuch na placu zabaw. Ma odstraszać dziki

Pastuch podłączony do prądu rozwinięto wokół placu zabaw w Gdańsku. To ze względu na zwierzęta, które buszowały tam nocą niszcząc roślinność. Na nietypowy pomysł wpadł właściciel zajazdu, na którego ternie znajduje się plac. Tłumaczy, że budowa płotu to koszty i formalności, a prąd włączają dopiero nocą. Zajazd znajduje się w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.