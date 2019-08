Kopnął psa spacerującej kobiety i odszedł. Usłyszał zarzut

Do zdarzenia doszło w ubiegły poniedziałek przed godziną 18 w rejonie Ronda Starzyńskiego w Warszawie.

Na nagraniu udostępnionym przez policję widać, jak nieznany jeszcze wtedy mężczyzna kopnął psa należącego do kobiety. Do ataku doszło, gdy należące do niej zwierzę podbiegło kawałek za czworonogiem sprawcy. Kopnięte zwierzę zostało ranne i trafiło pod opiekę weterynarza.

Policjanci na podstawie monitoringu wytypowali mężczyznę odpowiedzialnego za to zdarzenie. Okazał się nim 40-letni mieszkaniec stolicy.

Funkcjonariusze zatrzymali sprawcę. W prokuraturze usłyszał zarzut znęcania się nad psem. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI zatrzymali 40-letniego mężczyznę. Usłyszał on zarzut znęcania się nad psem. Do sprawy zabezpieczono nagranie z monitoringu, które okazało się fundamentalne w postępowaniu. pic.twitter.com/6TXGQDnQ45 — Policja Warszawa (@Policja_KSP) August 28, 2019

pgo/hlk/ polsatnews.pl, zdjęcie główne: KRP VI Warszawa