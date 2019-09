Prawie 9 tys. osób podpisało protest przeciwko marszowi równości w Kaliszu

- Złożyliśmy na biurko prezydenta Kalisza dokładnie 8 tysięcy 800 podpisów osób przeciwnych marszowi równości. Patrząc na te marsze w innych miastach, one zawsze uderzają w naszą tożsamość chrześcijańską i profanują znaki naszej wiary. Obserwatorzy takich marszów pobudzeni są do agresji, prowokacji i haseł, które obrażają katolików. To jest nasz głos sprzeciwu - powiedziała Agnieszka Skowrońska.

Na 22 września został zapowiedziany I Kaliski Marsz Równości. Do kaliskiego ratusza wpłynęły także wnioski o organizację w tym samym czasie innych zgromadzeń.

- Wpłynęło 250 wniosków o rejestrację marszów nie tylko z Kalisza i powiatu, ale też z całej Polski. Ich autorami są osoby fizyczne i różnego rodzaju organizacje. Wnioskodawcy chcą 21 i 22 września zorganizować w różnych częściach Kalisza marsze na różnych ulicach i z różną ilością deklarowanych osób - co najmniej od 100 osób wzwyż - powiedział naczelnik wydziału spraw społecznych i mieszkaniowych Tomasz Rogoziński.

Wnioski wpłynęły drogą elektroniczną. - Wszystkie 250 wniosków sprawdziliśmy pod kątem zgodności z ustawą o zgromadzeniach i wezwaliśmy strony do usunięcia ewentualnych braków - dodał naczelnik.

Wśród wniosków są m.in.: pikieta w obronie rodziny i tradycji, pikieta miłośników twórczości Chopina, publiczny różaniec w intencji narodu, pikieta miłośników sernika z rodzynkami, pikieta promująca introdukcję orangutana sumatrzańskiego Panga Abelii na terenie Polski.

Ostatecznie ratusz uznał, że w sobotę 21 września legalnie może się odbyć sześć zgromadzeń publicznych, a w niedzielę 22 września zgromadzenia może zorganizować 26 stowarzyszeń.

Do rozstrzygnięcia pozostały jeszcze wnioski o zorganizowanie marszów w tym samym czasie i między tymi samymi punktami miasta, co zgłoszone przez organizatorów marszu równości.

Na rozprawie administracyjnej w kaliskim urzędzie w poniedziałek stawili się m.in. organizatorzy marszu równości oraz dwóch o nazwach: "Pamiętamy. 80 rocznica inwazji rosyjskiej na Polskę" i "Zgromadzenie ludzi patrzących w niebo". Wnioskodawcy poinformowali, że rezygnują z przebiegu trasy na rzecz marszu równości.

Obecni na rozprawie przeciwnicy parady zaapelowali do jej organizatorów "o należyte zachowanie się wobec mieszkańców Kalisza, bez żadnych hałasów i burd, bo my dbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci".

Jak powiedziała organizatorka I Kaliskiego Marszu równości Kalina Michocka nie jest jeszcze dokładnie ustalona trasa jego przemarszu.

pgo/ PAP