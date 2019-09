Nadmorskie kąpieliska zakończyły sezon

Niedziela była ostaniem dniem pracy ratowników na nielicznych czynnych jeszcze kąpieliskach nad Bałtykiem. Zakończył się także sezon w kąpieliskach nad jeziorami w nadmorskich województwach. Do końca września czynne jest już tylko miejskie kąpielisko Stawek w Gryficach.

Większość nadmorskich kąpielisk zorganizowanych zakończyła sezon wraz z końcem wakacji. Do niedzieli można było się kąpać pod ochroną ratowników w woj. pomorskim w morzu w Sopocie-Łazienkach Południowych, we Władysławowie - wejście nr 9, w Jastrzębiej Górze - wejście nr 23 i w Ustce Wschód Łukęcinie. W woj. zachodniopomorskim czynne były zaś kąpieliska morskie Dziwnówek, Dziwnów, Międzywodzie, Świnoujście – Uznam i wszystkie w Międzyzdrojach.

Zamknięte zostały wszystkie kąpieliska nad Zalewem Szczecińskim i nad jeziorami w woj. pomorskim i zachodniopomorskim. Wyjątkiem jest kąpielisko miejskie Stawek w Gryficach (woj. zachodniopomorskie) - czynne do 30 września.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował w piątek, że chociaż jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w miejscach kąpielisk, to w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do Wisły w Warszawie, nadal apeluje o prewencyjne unikanie kontaktu z wodą z Wisły i z Zatoki Gdańskiej od Stogów do Mikoszewa w celach rekreacyjnych i socjalno–bytowych.

pgo/ PAP