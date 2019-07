Kąpielisko miejskie w Choszcznie nadal zamknięte po incydencje z niebezpieczną substancją

Jak poinformował w niedzielę rzecznik komendanta powiatowego PSP w Choszcznie Stanisław Rydz, akcja służb na kąpielisku miejskim została wznowiona. Na miejscu są trzy zastępy straży pożarnej, w tym grupa ratownictwa wodno-nurkowego ze Szczecina, policja oraz sztab kryzysowy. Szefowie służb mają podjąć decyzję co do dalszych działań. Plaża jest zamknięta dla mieszkańców i turystów.

Puszka z nieznaną substancją

Według informacji przekazanych przez Rydza, w sobotę z jeziora wyciągnięte zostały fragmenty puszki z substancją, która wcześniej wrzucona do wody weszła z nią reakcję i wybuchła. Puszka była opisana i zgodnie z tym opisem mogła się w niej znajdować substancja niebezpieczna. Służby nie podadzą jej nazwy, do czasu laboratoryjnego potwierdzenia jej faktycznego składu chemicznego.

W sobotę wezwany na miejsce patrol saperów przeszukiwał plażę. Jak powiedziała w sobotę Irena Kornicz z zachodniopomorskiej policji, teren z lądu został sprawdzony. - Nie znaleziono żadnej innej substancji, która zagrażałaby zdrowiu albo życiu - zaznaczyła.

Rydz dodał w niedzielę, że linia brzegowa została też przeszukana przez policję i straż, jednak "żeby wejść dalej, do jeziora, jest potrzebna grupa wodnonurkowa". Niewykluczone, że potrzebne będzie wsparcie grupy chemicznej. Zaznaczył, że o "ściąganiu dodatkowych sił i środków decydować będą szefowie służb. - Trwa rozpoznanie terenu.

Nagła reakcja chemiczna w sobotę

Policja, oprócz ustalenia zawartości znalezionych fragmentów opakowań, zajmie się wyjaśnieniem tego, skąd się one wzięły na plaży, będzie rozpytywać i przesłuchiwać świadków.

Do "nagłej reakcji chemicznej" doszło w sobotę po południu w Choszcznie w jeziorze Klukom na terenie plaży miejskiej. Według ustaleń policji, „obok znajdowało się 3-letnie dziecko”. Zostało przewiezione do szpitala, jednak po przeprowadzonych badaniach mogło z opiekunami wrócić do domu. Nie odniosło żadnych obrażeń. Nie odniósł ich nikt z osób przebywających wówczas na plaży.

Organizatorem kąpieliska miejskiego nad jeziorem Klukom w Choszcznie jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe. Jest tu trawiasta plaża, dwa boiska do siatkówki plażowej. Wypoczywający mają do dyspozycji teren o powierzchni ok. 1 ha.

jm/ PAP