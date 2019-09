Burza o akcję Koalicji Obywatelskiej #SilniRazem. "Przykład modelowego hejtu"

- Od kilkunastu tygodni w internecie funkcjonował rzekomo oddolnie, spontanicznie utworzony hasztag #SilniRazem. Dzisiaj w czasie konferencji członków sztabu KO okazało się, że jest to akcja zaplanowana, akcja firmowana przez pana posła Krzysztofa Brejzę i posła Adama Szłapkę. Treści, które się znajdują pod tym hasztagiem są nie tylko oburzające, ale i wulgarne - mówił szef KPRM Michał Dworczyk.

Koalicja Obywatelska zainaugurowała akcję "Silni razem", specjalny bus i infolinia będą zachęcały do wspierania kampanii opozycji. Politycy KO na poniedziałkowej konferencji apelowali, aby zgłaszać się do nich i wspólnie działać w kampanii.



"Ruszamy dzisiaj busem, uruchamiamy infolinię i zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, żeby się do nas zgłaszać, żeby wspólnie działali w kampanii" - mówił w poniedziałek Krzysztof Brejza (PO-KO).

"Straszliwy ściek"



Szef KPRM zaapelował do kandydatki Koalicji Obywatelskiej na premiera, wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (PO), aby odcięła się od akcji "Silni razem". - Zwracamy się do pani Kidawy-Błońskiej z apelem o to, żeby jeszcze dzisiaj odcięła się od tej haniebnej akcji, odcięła się od tych działań, które są przykładem modelowego hejtu w internecie - powiedział Dworczyk.



Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel stwierdził, że pod hasztagiem #SilniRazem w internecie "wylewa się straszliwy ściek", a teraz hasło to zostało oficjalnym hasłem kampanii Koalicji Obywatelskiej. - My nie mówimy o tym, że ktoś kogoś nazwał w internecie głupkiem albo zrobił brzydką minę, my mówimy o systemowym, obrzydliwym, odrażającym, wulgarnym hejcie - powiedział Fogiel.



"Serwery w Inowrocławiu się grzeją?"



Do akcji Koalicji odnieśli się także politycy lewicy. "To niedopuszczalne przejęcie obywatelskiego hasztaga przez jeden komitet wyborczy. Zawłaszczenie wspaniałej ponadpartyjnej akcji i wykorzystanie osób, które przecież nie popierają tylko KO, do generowania zasięgu jednemu tylko komitetowi. Na pewno #SilniRazem zareagują stanowczo" - napisała na Twitterze rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska.

Szef SLD Włodzimierz Czarzasty w wymianie zdań na Twitterze napisał, że nie atakuje akcji, ale przestał wierzyć, że to wspólna inicjatywa opozycji. "Nie atakuję. Ale przestałem wierzyć (a wierzyłem przez chwilę) że Silni Razem, to obiektywna platforma opozycji. A okazało się że to tylko Platforma. A szkoda" - napisał Czarzasty.

Z kolei szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński napisał: "No i wszystko jasne, #SilniRazem, charakteryzujący się wyjątkową agresją i grubiaństwem, oficjalnym hasztagiem Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj pytałem czy Pani @M_K_Blonska to popiera, dzisiaj szef sztabu PO @KrzysztofBrejza postawił kropkę nad i. Serwery w Inowrocławiu się grzeją?".

"Ma łączyć całą opozycję"



Pod hasztagiem #SilniRazem publikowane są tweety krytyczne pod adresem obecnej partii rządzącej i jej polityków, a przychylne opozycji. Po konferencji polityków PO-KO na koncie Silni Razem pojawił się wpis zachęcający inne partie opozycyjne do współpracy.



"Jako założyciele społecznej akcji #SilniRazem dziękujemy @KObywatelska za zainteresowanie naszym działaniem. Jednocześnie zapraszamy do współpracy @__Lewica, @nowePSL, inne ugrupowania opozycyjne. #SilniRazem ma łączyć całą opozycję w walce o wolną i demokratyczną Polskę" - napisano na profilu Silni Razem.

Autorzy tweetów opatrzonych hasztagiem #SilniRazem byli krytykowani m.in. za niekulturalne słownictwo. Na profilu Silni Razem pojawił się apel o kulturalne wypowiedzi. "Bardzo prosimy wszystkich posługujących się hasztagiem o kulturę wypowiedzi w dyskusjach na TT. Naszą ideą jest wsparcie demokratycznej opozycji. Potępiamy agresję i hejt. Nie chcemy nikomu zamykać ust. Prosimy jednak o rozważne wypowiedzi. #HejtStop" - napisano na profilu Silni Razem na Twitterze.

