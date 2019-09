"Zapewniacie nam bezpieczeństwo żywnościowe". Prezydent do rolników

Podczas spalskich dożynek prezydent już po raz czwarty przyjął symboliczny dożynkowy bochen chleba. - Obiecuję dzielić go sprawiedliwie tak, by dla wszystkich w naszej ojczyźnie starczyło i dla nikogo nie zabrakło - powiedział prezydent. Podkreślił, że od lat prezydent Rzeczypospolitej może te słowa "wypowiadać spokojnie i nie musi się zastanawiać głęboko nad tym, czy zdoła wypełnić tę obietnicę".

- To właśnie dzięki wam i dzięki trudowi polskiego rolnika, dzięki waszej pracy, waszej miłości do tego stylu i sposobu życia - do ziemi, do jej uprawiania, do hodowli zwierząt, do tego wszystkiego, co nazywamy rolnictwem, co nazywamy pracą na roli - to właśnie dzięki temu, te słowa mogą być wypowiadane spokojnie, ponieważ zapewniacie nam - jako społeczeństwu i polskiemu państwu - jeden z najważniejszych segmentów bezpieczeństwa: bezpieczeństwo żywnościowe - podkreślił Andrzej Duda.

"Spełniacie tę niezwykłą rolę"

- To jest moje wielkie dla was podziękowanie, jako tego, który za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej odpowiada - że spełniacie tę niezwykłą rolę, zapewniacie to bezpieczeństwo nam wszystkim. Z całego serca wam za to dziękuję. Bóg zapłać wszystkim polskim rolnikom - powiedział prezydent.

Duda przypomniał słowa wypisane od dziesięcioleci na chłopskich sztandarach "żywią i bronią" oraz momenty w historii, gdy wywodzący się ze wsi Polacy występowali w obronie ojczyzny – m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., w kampanii 1939 r. czy po klęsce wrześniowej – w partyzantce, a potem jako "żołnierze niezłomni", a w okresie transformacji jako działacze Solidarności Rolników Indywidualnych.

Zdaniem prezydenta, rolnictwo to potężny segment polskiej gospodarki i olbrzymi eksport, który z roku na rok dynamicznie wzrasta; to także wspaniała ocena polskiej żywności poza granicami kraju.

"Polska wieś jest coraz zamożniejsza"

- Polska wieś jest coraz zamożniejsza, coraz piękniejsza. Wystarczy pojechać dzisiaj na polską wieś i ją zobaczyć: te piękne zadbane domy, te piękne zadbane gospodarstwa, czyste obejścia - mówił. Podkreślił, że dziś sąsiedzi "konkurują ze sobą pod względem estetyki gospodarstwa".

- Polska wieś jest piękna. Polska wieś nie tylko dostarczycielem tego wielkiego dobra - jakim jest żywność - dla reszty społeczeństwa, ale też estetykę; daje możliwość wypoczynku - gości w gospodarstwach agroturystycznych. Dzisiaj służy społeczeństwu nie tylko poprzez to, że produkuje wytwarza żywność. Służy także właśnie tym, że daje miejsce, w którym możesz odpocząć - opisywał.

Duda zaakcentował znaczenie wsi w podtrzymywaniu tradycji, obyczajów i kultury. - Jestem przekonany, że polska wieś będzie trwała zawsze – dodał.

Firmy-słupy

Podziękował rolnikom za obronę polskiej ziemi. - Wzywaliście nas, polityków do zablokowania spekulacyjnego handlu ziemią i kupowania jej na tzw. firmy-słupy. Dzięki waszej determinacji zostało to zrealizowane – zaznaczył.

Przypomniał też, że rolnicy otrzymają wyrównanie szkód, które ponieśli w wyniku tegorocznej suszy.

- Rolnik musi być pewny, że jeśli nawet dotknie go klęska żywiołowa, nieszczęście, nie zostanie sam. Będzie pod tą właśnie wszechstronną opieką państwa, które doceniając jego trud, który co roku ponosi, zapewniając nam bezpieczeństwo, pomoże mu, kiedy on sam znajdzie się w trudnej sytuacji - podkreślił.

Duda podkreślił, że może być dumny z tego, że jest patronem polityki, która obejmuje ochroną wieś i służy jej mieszkańcom.

- Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko program 500 plus i spojrzymy na to, jakie skutki wywiera on na polskiej wsi, to dzisiaj, gdy to 500 zł wypłacane jest na każde dziecko poczynając od pierwszego, to są pieniądze większe niż unijne dopłaty bezpośrednie, jakie przychodzą do naszego kraju - mówił prezydent.

Dodał, że dla polskiej, wiejskiej rodziny stanowi to ogromny zastrzyk finansowy, który doprowadził do likwidacji ubóstwa i jest związany z elementarną godnością ludzi, którzy zapewniają bezpieczeństwo, dając chleb codzienny i rozsławiając ojczyznę poprzez plony swoich pól na całym świecie.

Kolejna perspektywa UE

Wielką szansą – w opinii prezydenta – będzie kolejna perspektywa UE, a z nią także nowe stawki dopłat bezpośrednich.

- Przede mną nasz kandydat na komisarza europejskiego właśnie do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Drogi Januszu, będziemy trzymali kciuki najpierw za twoje powodzenie w wyborach komisji europejskiej po to, żebyś ostatecznie tym komisarzem ds. rolnictwa został. A potem będziemy trzymali kciuki, aby udało się wyrównać te dopłaty bezpośrednie w następnej perspektywie do średniej europejskiej. To jest wielkie zadanie nasze wobec naszych rolników, które od dawna jest obiecywane, a które do tej pory nie zostało zrealizowane przez kolejne ekipy, które rządziły, kiedy były ustalane perspektywy - mówił Duda.

Wyraził nadzieję, że wreszcie uda się je zrealizować. - Bardzo na to liczymy i z całą pewnością wszyscy będziemy ten proces wspierali. Aby polski rolnik wreszcie był w Europie traktowany sprawiedliwie, tak jak inni rolnicy w krajach Unii Europejskiej. Nie mam żadnych wątpliwości, że komu jak komu, ale polskiemu rolnikowi to się należy. Polskiemu rolnikowi, który wspiął się na takie wyżyny tej wielkiej sztuki, jaką jest rolnictwo, że dzisiaj już śmiało konkuruje na europejskim rynku mimo, że dostaje niższe dopłaty. To jest państwa wielka zasługa - podkreślił prezydent.

"Dopłaty wreszcie zostaną wyrównane"

- Wierzę w to głęboko, że kiedy te dopłaty wreszcie zostaną wyrównane, będziecie absolutnie przodować w Unii Europejskiej pod każdym względem - plonów, ich wydajności, gospodarstw, ich wyposażenia, infrastruktury. Nie mam żadnych wątpliwości, że jesteście fenomenalnymi gospodarzami, którzy radzili sobie w najtrudniejszych warunkach. Życzę pomyślnego następnego roku, by nie dotknęła was żadna klęska żywiołowa, by plony były wspaniałe (...) życzę także powodzenia w rodzinach, (...) byście mieli jak najlepszych włodarzy i na tym poziomie lokalnym i na poziomie regionalnym i centralnym, którzy rozumieją, co to znaczy odpowiedzialność za sprawy polskiej wsi - dodał Andrzej Duda.

Po zakończeniu ceremoniału dożynkowego para prezydencka udała się do pobliskiego Miasteczka Regionów, gdzie spotkała się z rolnikami z różnych zakątków kraju prezentującymi tegoroczne plony, wytwarzaną przez siebie żywność i wyroby rzemieślnicze.

msl/ PAP