Poznańscy piloci F-16 nagrali w swoich samolotach bajki dla dzieci

Agencja Mienia Wojskowego, która była współorganizatorem sesji nagraniowej już zapowiedziała realizację kolejnych nagrań – tym razem wezmą w nich udział spadochroniarze i czołgiści.

Nagrania ruszyły na początku tego tygodnia. W bazie w poznańskich Krzesinach zjawili się organizatorzy przedsięwzięcia z mobilnym studiem nagraniowym, za kabiny nagraniowe posłużyły kabiny samolotów F-16.

Jako lektorzy zadebiutowali dwaj wojskowi piloci, którzy odczytali "cywilne", ludowe bajki: "Wilk i człowiek" oraz "Tchórzliwy diabeł". Nagrania będą wkrótce dostępne na bezpłatnym kanale "Nasze czytanie" na platformie YouTube.

"W moim fachu odrywanie się od ziemi to chleb powszedni"

Piloci, którzy wzięli udział w nagraniu przyznali później, że była to niełatwa i wymagająca operacja.

- Czytanie najmłodszym to prawdziwe wyzwanie, bo dzieci to czujni i wymagający odbiorcy. Cieszy mnie jednak to, że mogłem się z nim zmierzyć – powiedział jeden z pilotów już po sesji nagraniowej.

- W moim fachu odrywanie się od ziemi to chleb powszedni, dlatego tym bardziej cieszę się, że mogłem choć na moment oderwać się od codziennej pracy i dać szansę pobujania w obłokach dzieciakom - choćby za pomocą bajek – dodał.

Całe przedsięwzięcie realizowane jest przez Fundację Słowo i Kropka oraz stronę naszeczytanie.pl. AMW już zdradziła - w planach są kolejne militarne kolejne sesje nagraniowe; nagrywać będą czołgiści w czołgu oraz spadochroniarze – wciąż nie wiadomo, w jakich warunkach.

- Zaangażowaliśmy się w działania fundacji, ponieważ doceniamy znaczenie czytelnictwa. W ten sposób nie tylko zachęcamy najmłodszych do czytania i rozwoju swoich zdolności, ale też budujemy pozytywny wizerunek Sił Zbrojnych RP i pokazujemy postawy godne naśladowania – powiedział dyrektor Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu Krzysztof Dembiński.

Fundacja Słowo i Kropka dba o kulturę słowa oraz promuje język polski. W swoich działaniach zajmuje się propagowaniem czytelnictwa poprzez nagrywanie audiobooków z udziałem znanych postaci. Podczas realizacji swoich projektów współpracowała m.in. z aktorem Janem Peszkiem, artystą kabaretowym Zenonem Laskowikiem i lektorem filmowym i telewizyjnym Tomaszem Knapikiem.

