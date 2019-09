Na Pomorzu silny wiatr. IMGW ostrzega mieszkańców

Jak informuje IMGW, zachodnia i południowa Europa będzie w zasięgu rozległego wyżu z centrami nad Atlantykiem i Morzem Śródziemnym. Nad północną Europą pogodę kształtować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie na skraju niżu znad północno-zachodniej Rosji, w strefie przemieszczającego się z północy na południe chłodnego frontu atmosferycznego. Napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Najwięcej opadów na południu kraju. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 15 st. na północy, około 17 st. w centrum, do 21 st. miejscami na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, na północy kraju okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h, na wybrzeżu początkowo porywy do 80 km/h.

W nocy przelotne opady deszczu

W nocy z poniedziałku na wtorek na południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Najwięcej opadów na krańcach południowych kraju. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 6 st. na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 11 st. na południu i 13 st. miejscami na wybrzeżu. Wiatr na ogół umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, na północy w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Na krańcach północnych kraju możliwe burze. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 13 st. do 17 st., na Podhalu około 12 st. Wiatr umiarkowany, na północy okresami dość silny, a na wybrzeżu również silny, zachodni i północno-zachodni. Wiatr w porywach do 65 km/h, na północy kraju do 70 km/h, a nad morzem do 80 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 9 st. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 16 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni.

