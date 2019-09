Pierwszy w tym sezonie silny sztorm na Bałtyku. "Powieje mocno, ale nie za długo"

Ostrzeżenie dotyczy południowego i południowo-wschodniego Bałtyku oraz całej polskiej strefy brzegowej od Zatoki Pomorskiej po Zatokę Gdańską.

Jak podaje IMGW, niż, który w poniedziałek przemieszczał się przez Polskę, przynosząc miejscami silne opady deszczu i burze, we wtorek dotarł nad Bałtyk. To za jego sprawą we wtorek od godzin popołudniowych do nocnych w części południowej i wschodniej Bałtyku wiatr powieje mocno. Według prognoz dla tych akwenów, będzie wiało z kierunków zachodnich z siłą od 7 do 9 w skali B (skala Beauforta), a porywy mają dochodzić do 10 w skali B. Dodatkowym zagrożeniem będą burze.

W nocy z wtorku na środę od zachodu wiatr zacznie słabnąć. Najdłużej silny sztorm ma się utrzymać na wschodzie Bałtyku. Na kolejne dni prognoza dla południowej części Morza Bałtyckiego przewiduje wiatr z kierunków zachodnich o sile od 5 do 6 w skali B, w porywach do 7-8 w skali B.

WIDEO - "Interwencja": nielegalnie zajmowali dom pana Marka. Policja pomogła im wprowadzić się na nowo Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ PAP