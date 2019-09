Mazur w "Plus Minus": cele są ważniejsze od pięknych porażek

"Prawica przestała kwestionować III RP, a zaczęła się mierzyć ze słabościami tego państwa. Musi stawiać sobie cele, które są mierzalne, i one są ważniejsze od pięknych porażek. To wszystko jest we mnie, ale widzę to też w ostatnim przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego o państwie dobrobytu" - mówił Piotrowi Witwickiemu Krzysztof Mazur, były prezes Klubu Jagiellońskiego i kandydat do Senatu.