"Nie dla Lumpen turystyki w Krakowie". Kandydat do Senatu chce m.in. wprowadzić opłatę turystyczną

Wprowadzenie w Krakowie opłaty turystycznej w wysokości 1 euro za noc, skrupulatne egzekwowanie przepisów o parku kulturowym i uregulowanie najmu czasowego mieszkań - to pomysł startującego do Senatu z poparciem PiS Krzysztofa Mazura na ograniczenie "turystyki alkoholowej".

- Jestem dumny z tego, że mamy 13,5 mln turystów rocznie. 6,5 mld zł dzięki temu zostaje w Krakowie, ale niepokoi mnie to, jaki charakter ma turystyka w mieście, to że Kraków staje się nie stolicą kultury, stolicą UNESCO a stolicą turystyki alkoholowej. Świadczy o tym wiele sygnałów - mówił Mazur w środę na konferencji prasowej.

"Jeżdżenie nago dorożką"

Przywołał spot American Airlines, w którym Budapeszt jest reklamowany jako miejsce, gdzie można popływać statkiem po Dunaju, Praga jako miejsce, gdzie można iść na spektakl teatru lalkowego, a Kraków jako miasto, gdzie można napić się wódki.

- Powinniśmy wszyscy potraktować to jako priorytet na kolejne cztery lata, żeby zmienić obraz Starego Miasta – powiedział Mazur.

Kandydat na senatora zapowiedział, że będzie domagał się respektowania na Starym Mieście przepisów Kodeksu wykroczeń i uchwały o parku kulturowym. - Nie pozwalają one na takie skandaliczne zachowania jak jeżdżenie nago dorożką, picie alkoholu, namawianie do wstąpienia do klubu go-go, ale są one regularnie łamane – mówił Mazur.

- Kraków podobnie jak wiele innych miast na Zachodzie powinien wprowadzić opłatę turystyczną. Postuluję, żeby to było na początek 1 euro za noc. Dzięki temu do budżetu miasta wpłynie 25 mln zł przy obecnym natężeniu ruchu turystycznego. Co roku moglibyśmy budować jeden park – powiedział.

Mazur postuluje też wprowadzenie regulacji najmu mieszkań w systemie Airbnb, w taki sposób, żeby przejrzyste było, kto prowadzi taką działalność i by chronić mieszkańców.

las/ PAP