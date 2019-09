Biedroń: sprawimy, że kolej trafi do każdego powiatu, a autobus do każdej gminy

- W najbliższych latach doprowadzimy do tego, że kolej trafi do każdego powiatu, a autobus do każdej gminy - powiedział w niedzielę w Bydgoszczy szef sztabu lewicowego bloku, lider Wiosny Robert Biedroń. Podkreślił też potrzebę poprawy bezpieczeństwa na drogach.

"Lewicobus", w którym od piątku podróżują m.in. szef SLD Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Wiosny Robert Biedroń i lider Lewicy Razem Adrian Zandberg, odwiedził w niedzielę Bydgoszcz.



Biedroń ocenił na konferencji prasowej, że ważnym problemem regionu kujawsko-pomorskiego jest stan dróg, bezpieczeństwo na drogach i rozwój sieci lokalnych połączeń.

"Dodamy energii budowie nowych dróg"



- Przez ostatnie lata rządów PiS z inwestycji drogowych naszego kraju krok po kroku GDDKiA wykreślała kolejne inwestycje. Nieudane, wstrzymywane, niezapłacone, niedoinwestowane. To sprawiło, że rozwój dróg, szczególnie tych strategicznych, został powstrzymany. My to musimy zmienić - powiedział.



Wskazał, że program lewicy przewiduje, "że w ciągu najbliższych lat nie tylko dodamy energii budowie nowych dróg, ale także sprawimy, że te drogi będą bezpieczne". - Nie może być tak, że każdego dnia na polskich drogach ginie osiem osób - podkreślił.



- Zamiast stawiać kolejne "czarne punkty", lewica będzie stawiała bezpieczne przejścia dla pieszych, bezpieczne skrzyżowania i ronda, tak żebyśmy mogli poruszać się na naszych drogach bezpiecznie, żeby już nigdy żaden człowiek nie musiał ginąć na polskich drogach - powiedział Biedroń.

"Chcemy stworzyć mapę wykluczenia komunikacyjnego"



Dodał, że lewica jest wrażliwa na problem wykluczenia transportowego. - Dlatego w najbliższych latach doprowadzimy do tego, że kolej trafi do każdego powiatu, a autobus do każdej gminy - powiedział Biedroń. Ocenił, że w ostatnich latach likwidowane były kolejne połączenia autobusowe i kolejowe. Wskazał, że w tym zakresie potrzebne jest wsparcie państwa.



"Jedynka" na lewicowej liście w Bydgoszczy, sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski podkreślił, że zobowiązaniem lewicy jest dokończenie inwestycji infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim dróg ekspresowych S5 i S10.



- Chcemy w najbliższych tygodniach i miesiącach stworzyć mapę wykluczenia komunikacyjnego dla wszystkich powiatów w okręgu bydgoskim rozpoczynając od Tucholi aż do Żnina, z największymi stolicami tych powiatów, ale i z mniejszymi miejscowościami, tak, żeby za cztery lata jak będzie się kończyła kadencja przyszłego parlamentu do każdej gminy dojeżdżał autobus, a w każdym powiecie, żeby można było powiedzieć, że mamy połączenie kolejowe - zapowiedział.

"Co lewica złączyła, niech nikt nie rozłącza"



Była wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka zaapelowała, aby osoby, które głosowały na nią w wyborach do Parlamentu Europejskiego w kujawsko-pomorskim oddały swoje głosy na lewicę. Z podobną prośbą wystąpił również Włodzimierz Czarzasty w imieniu Janusza Zemke.



Politycy po konferencji zawiesili na moście Jana Kiepury kłódkę z napisem "Lewica". Biedroń podkreślił, że lewica woli razem powiesić kłódkę "niż wieszać psy na innych". - My łączymy, a nie dzielimy - dodał. Po zawieszeniu kłódki lider Wiosny oświadczył: - Co lewica złączyła, niech nikt nie rozłącza.

grz/ PAP