Awaria przepompowni ścieków w Jaworznie. Nieczystości płyną do rzeki Przemsza

Na skutek awarii w sobotę doszło do rozszczelnienia zbiornika przepompowni ścieków w Jaworznie (woj. śląskie). Na skutek awarii ścieki trafiające do przepompowni zostały "zgodnie z wydanymi pozwoleniami", czasowo przekierowane przelewem burzowym do rzeki Przemsza. W najbliższym czasie rozważana jest również możliwość ozonowania ścieków - informuje tamtejszy urząd miasta.

"Niezwłocznie po otrzymaniu sygnału o awarii służby techniczne Wodociągów Jaworzno podjęły standardowe działania naprawcze mające na celu przywrócenie normalnej pracy obiektu" - podano w komunikacie.

Jak wskazano, udało się to dopiero w późnych godzinach nocnych. "Jednak po kilku godzinach pracy, zbiornik uległ kolejnej awarii. W dniu dzisiejszym wznowiono prace naprawcze w komorze zbiornika oraz niezwłocznie przekazano informację do publicznej wiadomości. Warunki pracy, ze względu na specyfikę obiektu i materii w niej płynącej, są ciężkie" - informuje urząd miasta Jaworzna.

Z końcem sierpnia doszło do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka". W jej efekcie nieczystości są zrzucane do Wisły. Według oceny ministerstwa środowiska, do rzeki wpływa 260 tys. metrów sześciennym ścieków na dobę.

msl/ polsatnews.pl