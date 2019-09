Żołnierz miał wykorzystać seksualnie 13-miesięczną dziewczynkę. W sprawie zatrzymano dwie osoby

- Śledczy nie zdradzili, kim jest druga zatrzymana osoba. Nieoficjalnie mówi się, że to żona podejrzewanego. To jej opiece rodzice powierzyli 13-miesięczne dziecko. Biegli lekarz i biolog mają jeszcze dzisiaj wydać opinię, czy doszło do molestowania, urazu krocza czy gwałtu - powiedziała reporterka Polsat News Anna Nosalska. Dziecko przebywa obecnie w szpitalu.

- W czwartek został zatrzymany mężczyzna w średnim wieku. To sąsiad rodziców dziewczynki. Nieoficjalnie mówi się, że jest on żołnierzem - informuje reporterka Polsat News.

- W toku prowadzonych czynności zatrzymano dwie osoby. Na pewno w tym gronie jest sprawca czynów - powiedział w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Jedna z tych osób została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Szczecinku. To mężczyzna w średnim wieku.

Ciężkie obrażenia ciała

Do molestowania lub gwałtu miało dojść w Szczecinku (Zachodniopomorskie). Kiedy rodzice wrócili i odebrali córeczkę, zaniepokoił ich jej stan. Dziecko trafiło do szczecineckiego szpitala, po czym zostało przetransportowane do szpitala specjalistycznego w Szczecinie. Lekarze stwierdzili u dziecka ciężkie obrażenia ciała, mogące faktycznie wskazywać na seksualne wykorzystanie.

Dziecko przebywa teraz w szpitalu w Szczecinie. Podejrzewany mężczyzna został zatrzymany już wczoraj.

Ryszard Gąsiorowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, poinformował w czwartek, że w środę lekarze szczecineckiego szpitala powiadomili Prokuraturę Rejonową w Szczecinku o możliwości popełnienia przestępstwa na 13-miesięcznej dziewczynce. - U dziecka stwierdzono bardzo poważne obrażenia ciała - powiedział Gąsiorowski.

Prokuratura nie udziela szczegółowych informacji



Lekarze ze szczecineckiej placówki, do której 13-miesięczną dziewczynkę przywieźli jej rodzice zdecydowali, że konieczne jest przetransportowanie dziecka do placówki o wyższej referencyjności, do Szczecina.



- Prokuratura Rejonowa w Szczecinku prowadzi obecnie czynności, w tym procesowe. O ich wyniku będzie informować najwcześniej jutro z uwagi na dobro toczącego się postępowania - powiedział w czwartek Gąsiorowski.

WIDEO - Wchodzi ustawa o obowiązkowej opiece stomatologicznej w szkole Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/luq/ Polsat News, PAP