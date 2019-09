Prokuratura w Białymstoku oskarżyła dwie osoby w związku ze śmiertelnym wypadkiem na budowie

Oskarżeni to tzw. majster budowy i kierownik robót mostowych. Obaj nie przyznali się do zarzutów - poinformował w piątek szef Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe Wojciech Zalesko. Akt oskarżenia trafił do białostockiego sądu rejonowego.

Do wypadku doszło 18 stycznia, w trakcie głębokich prac ziemnych związanych z przebudową ulicy Klepackiej, zapewniającej dojazd do centrum Białegostoku z miejscowości położonych na południowy zachód od miasta. Inwestycja obejmuje m.in. budowę tuneli pod torami, bo ulicę przecina szlak kolejowy.

W trakcie takich prac w głębokim wykopie doszło do zasypania dwóch mężczyzn; pierwszego, 27-latka, który nie był całkowicie zasypany, udało się wyciągnąć; trafił on do szpitala. Drugi z robotników, 43-latek, udusił się pod zwałami ziemi, zanim udało się go odkopać.

O niedopełnienie obowiązków związanych m.in. z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy, skutkujące narażeniem robotników na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, prokuratura oskarżyła tzw. majstra budowy oraz kierownika robót mostowych.

Kluczowe były opinie biegłych. Obaj oskarżeni nie przyznają się; przy postawionych im zarzutach grozi do 5 lat więzienia. W śledztwie prokuratura nie stosowała wobec nich żadnych środków zapobiegawczych.

