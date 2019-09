Prezydent: polska wieś staje się wizytówką Rzeczpospolitej

Prezydent zauważył, że jesteśmy w bardzo radosnym okresie roku - z punktu widzenia rolników - czasie dożynek, pewnego podsumowania. Takim podsumowaniem, jak wskazał, w jakimś sensie jest też konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.



- Dzisiaj, kiedy popatrzy się na polską wieś, każdy widzi (...), jak bardzo ona się zmieniła na przestrzeni ostatnich 30 lat. To zupełnie inne gospodarstwa rolne, to zupełnie inne obszary wiejskie niż to, z czym mieliśmy do czynienia w 1989 r., kiedy rozpoczynały się przemiany - mówił prezydent.

"Polska wieś jest piękna i bezpieczna"



- Dziś polska wieś jest nowoczesna, dziś polska wieś jest piękna, dziś polska wieś jest czysta, schludna, zadbana i to jest w tej chwili stały element każdego zakątka naszego kraju. To bardzo ważne, dziękuję za to, bo polska wieś - śmiało można powiedzieć - staje się wizytówką Rzeczpospolitej - podkreślił.



Dodał, że nasza wieś jest także bezpieczniejsza - dla rolników i ich rodzin. - To przede wszystkim dzieci są chronione przed wypadkami, przed zagrożeniem życia i zdrowia - mówił.



Prezydent podziękował rolnikom za to, że są "doskonałymi gospodarzami" i zaprosił ich do udziału w niedzielnych dożynkach prezydenckich w Spale. - Będę dziękował i składał hołd za ciężką pracę polskim rolnikom - zapowiedział.

"Małe gospodarstwa mają rację bytu"



Obecny na piątkowej uroczystości minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że rolnictwo to w coraz większym stopniu przetwarzanie produktów w gospodarstwach.



Dodał, że chce rozwijać rolnictwo w oparciu o gospodarstwa rodzinne, które stanowią ważny element struktury społecznej, ale również są sprawne ekonomicznie. - Małe gospodarstwa mają również rację bytu, ale muszą zajmować się innymi działaniami niż ci, którzy mogą korzystać z efektu skali - powiedział. Chodzi m.in. - jak wyjaśnił - o handel detaliczny, bezpośrednią sprzedaż, czy tworzenie przy gospodarstwach małych, o charakterze półprzemysłowym, przetwórni. - Konsumenci oczekują coraz bardziej żywności rozpoznawalnej, nie anonimowej, tylko takiej, która pochodzi od konkretnego rolnika, z konkretnego regionu Polski. To jest to wiano, które wnosimy do Europy - mówił.



Ardanowski pokreślił, że "promujemy również w UE rolnictwo zrównoważone, które funkcjonuje w symbiozie z przyrodą". - Paradygmat rolnictwa, gdzie nowoczesnością nazywano jak największe plony, bez liczenia się z konsekwencjami i ilością chemii zastosowanej, to nie jest nowoczesne rolnictwo - dodał.

Według szefa MRiRW, nowoczesne rolnictwo to takie, które daje wysokie plony, dobre zbiory, żywność wysokiej jakości. Żywność wytwarzaną tak, by nie pogorszyć warunków przyrodniczych.

Prezydent pogratulował laureatom



Jak wskazał, to pomoże stworzyć rolnictwo, które będzie naszą wielką szansą na rynkach europejskich i światowych. Dodał, że takie działania wymagają dużej wiedzy m.in. w kwestii stosowania środków chemicznych - tylko wtedy kiedy są niezbędne i tylko w niezbędnej ilości.



Podczas spotkania w Belwederze prezydent Duda wręczył też listy gratulacyjne laureatom XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne uznano gospodarstwo Anny i Mariusza Chrzanowskich z Nowego Chodnowa w województwie łódzkim. Drugie miejsce przyznano gospodarstwu Alicji i Konrada Gilowskich z Łowiec na Podkarpaciu, a trzecie - ex aequo gospodarstwom: Beaty i Leszka Kamińskich z Malinowa w województwie warmińsko-mazurskim oraz Grażyny i Leszka Bobrowskich z Wólki Kurdybanowskiej w województwie mazowieckim.

Laureatami W kategorii zakładów rolnych zostali: Ośrodek Hodowli Zarodowej "Głogówek" Sp. z o.o. (I miejsce), Ośrodek Hodowli Zarodowej "Mścice" Sp. z o.o. (II miejsce) oraz Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin "Polanowice" Sp. z o.o. (III miejsce).



W XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne wzięły udział 1153 gospodarstwa indywidualne i 41 zakładów rolnych zatrudniających ponad 4,4 tys. pracowników. Celem organizowanego od 2003 roku przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego konkursu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Patronat Honorowy nad imprezą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

