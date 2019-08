Premier: mamy plan dla wsi; składa się on na wiele konkretnych działań

- Każdy rolnik, każdy mieszkaniec wsi doskonale wie, że by dobrze zagospodarować swoje posiadane ziemie, swoje zwierzęta, to trzeba dobrze rozplanować prace i dlatego my mamy również plan dla wsi. Ten plan dla wsi składa się na wiele konkretnych działań - mówił premier.

"Wprowadzamy rolniczy handel bez podatku"

Jak dodał, są to m.in. dopłaty do akcyzy na paliwo rolnicze. - Zwiększyliśmy tutaj nieruszaną kwotę od dawna - z 86 litrów do 100 litrów. Pierwszy raz wzrost od wielu, wielu lat - wyliczał.

Morawiecki wspomniał także o dopłacie do dużych jednostek przeliczeniowych. - Przy hodowli zwierząt hodowlanych również jest ta dopłata, bo zdajemy sobie sprawę z tego, żeby pomagać rolnikom, żeby obniżać koszty - powiedział.

- Kolejnym dużym programem jest rolniczy handel detaliczny - mówił. Jak zaznaczył, "skraca on drogę od pola do stołu". - Wiadomo, że pośrednicy przez swoje różne działania zabierają część marży, zabierają część zysków od rolników i dlatego dla mniejszych rolników jest ważne to, co zmieniliśmy. (...) My wprowadzamy rolniczy handel detaliczny bez podatku, bez konieczności otrzymywania zgód w gminie. (...) Rolnik sam może do restauracji, do stołówek dostarczać znakomite polskie produkty rolne - zaznaczył premier.

bas/ PAP