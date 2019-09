Opór przed szczepieniami jednym z dziesięciu zagrożeń dla zdrowia na świecie w 2019 r.

Komisja Europejska i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) na zorganizowanej w Brukseli konferencji apelowały w czwartek, aby jak najszerzej promować szczepienia. Zwracały uwagę na to, że mimo postępu technologicznego na świecie wzrasta liczba zachorowań na odrę.

Zgromadzeni na międzynarodowej konferencji eksperci dyskutowali o tym, jak powstrzymać rozprzestrzenianie się tych chorób, którym można zapobiegać przez szczepienia, oraz jak reagować na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na ten temat.

"Globalne wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć wspólnie"

- To niewybaczalne, że w dzisiejszym świecie, który osiągnął tak zaawansowany etap rozwoju, wciąż jeszcze dzieci umierają na choroby, które powinny zostać dawno wyeliminowane. Co gorsza, mamy w ręku gotowe rozwiązanie, ale nie wykorzystujemy go w pełni. Szczepienia już zapobiegają około 2-3 mln zgonów rocznie, a gdyby zwiększyć odsetek populacji poddawany szczepieniom na całym świecie, liczba ta wzrosłaby o kolejne 1,5 mln. (...) To globalne wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć wspólnie i teraz - mówił, otwierając konferencję przewodniczący KE Jean-Claude Juncker.



Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że po wielu latach postępu świat znajduje się w punkcie zwrotnym. - Rośnie liczba zachorowań na odrę, a jedno na 10 dzieci nadal nie jest poddawane podstawowym szczepieniom. Możemy i musimy powrócić na właściwą drogę. Zrobimy to tylko dzięki zapewnieniu wszystkim możliwości korzystania z dobrodziejstw szczepionek oraz tylko jeśli rządy i partnerzy będą inwestować w szczepienia, traktować je jako prawo dla wszystkich i dobro społeczne - wskazał.

Siedem państw straciło status krajów wolnych od odry



Otwierając szczyt, Juncker i Tedros wezwali do pilnej intensyfikacji wysiłków, by powstrzymać rozprzestrzeniania się chorób, którym można zapobiegać przez szczepienia, takich jak odra. W ciągu ostatnich trzech lat siedem państw, w tym cztery w regionie europejskim, straciło status krajów wolnych od odry. Nowe ogniska choroby są bezpośrednim skutkiem luk w ogólnej liczbie populacji objętej szczepieniami, w tym wśród nastolatków i dorosłych, którzy nigdy nie zostali w pełni zaszczepieni.



WHO uznała opór przed szczepieniami, który bierze się m.in. z braku zaufania, za jedno z dziesięciu zagrożeń dla zdrowia na świecie w 2019 r. Organizacja podkreśla, że szczepionki są bezpieczne i skuteczne oraz stanowią fundament każdego silnego systemu podstawowej opieki zdrowotnej.



Jak wynika z badania Wellcome Global Monitor na temat tego, co ludzie na całym świecie myślą o najważniejszych problemach w dziedzinie zdrowia, 79 proc. respondentów uważa, że szczepionki są bezpieczne, a 84 proc. - że są one skuteczne. Jednak sprawozdanie na temat zaufania do szczepień w UE pokazuje, że w wielu krajach UE rośnie liczba osób odmawiających szczepień w wyniku braku zaufania co do ich bezpieczeństwa i skuteczności.

W 2018 r. nastąpił gwałtowny wzrost zachorowań na odrę



Według badania Eurobarometr z kwietnia tego roku prawie połowa obywateli UE (48 proc.) uważa, że szczepionki mogą często wywoływać poważne skutki uboczne, 38 proc. jest zdania, że mogą powodować choroby, przed którymi mają chronić, a 31 proc. jest przekonanych, że mogą osłabić układ odpornościowy. Takie wyniki to skutek rosnącej dezinformacji w mediach cyfrowych i społecznościowych na temat korzyści i zagrożeń związanych ze stosowaniem szczepionek.



Jak dotąd w 2019 r. liczba odnotowanych przypadków zachorowań na odrę na całym świecie była najwyższa od 2006 r. W 2018 r. nastąpił gwałtowny wzrost zachorowań, który utrzymywał się w 2019 r. W pierwszej połowie tego roku w samym regionie europejskim WHO odnotowano około 90 tys. zachorowań, a na świecie – 365 tys. Te dane za pół roku już przekraczają każdą całkowitą roczną liczbę zachorowań odnotowywaną od 2006 r.

grz/ PAP