Odnaleziono ciała wszystkich 34 ofiar pożaru statku u wybrzeży Kalifornii

Nurkowie odnaleźli w środę ostatnie sześć ciał ofiar pożaru statku pasażerskiego u południowych wybrzeży Kalifornii, do którego doszło na początku września - poinformowała agencja AP. W katastrofie zginęły 34 osoby, pięć zdołało się uratować.

Spośród 39 osób znajdujących się na pokładzie wycieczkowca Conception uratowało się pięciu członków załogi, którzy wskoczyli do pontonu i dopłynęli do innej, zakotwiczonej niedaleko łodzi. Zginęły 34 osoby - 21 kobiet i 13 mężczyzn, wszyscy w wieku od 16 do 62 lat.

Tuż po wypadku informowano o znalezieniu 25 ciał, ale zwłoki pięciu osób nie mogły zostać od razu wydobyte ze względu na niebezpieczne warunki panujące wokół wraku, który zaległ na dnie oceanu w odległości ok. 20 metrów od brzegu wyspy Santa Cruz na głębokości 20 metrów. Dziewięć pozostałych ciał szukano jeszcze przez kilka dni.

Pasażerami statku byli uczestnicy trzydniowej wycieczki, podczas której mieli nurkować i obserwować podmorskie życie, m.in. wokół leżącej w Parku Narodowym Channel Islands wyspy San Miguel na Oceanie Spokojnym.

bas/ PAP