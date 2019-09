Płonie statek u wybrzeży Kalifornii; ponad 30 osób uwięzionych na pokładzie

Straż przybrzeżna z Los Angeles poinformowała, że do tej pory udało się uratować pięć osób, a jedna z nich odniosła lekkie obrażenia. Ratownicy wciąż pracują nad ewakuacją pasażerów.

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd — USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) September 2, 2019

Straż przybrzeżna nie podała informacji o ofiarach śmiertelnych.

Z kolei telewizja KTLA Live z Los Angeles poinformowała na Twitterze, że według straży pożarnej z hrabstwa Ventura śmierć poniosły już 34 osoby.

Ventura County officials said multiple people died, but the U.S. Coast Guard, which first reported the incident, has not confirmed any fatalities — KTLA (@KTLA) September 2, 2019

Natomiast oddział telewizji CBS dla Los Angeles podaje, że zdaniem straży pożarnej pięciu osobom udało się uciec z płonącej jednostki, a 34 osób na razie "nie udało się doliczyć".

bas/ PAP, polsatnews.pl