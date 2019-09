18-latek śmiertelnie pobił dwa razy starszego mężczyznę

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w gminie Lipowa (woj. śląskie).

Między mężczyznami doszło do kłótni, a następnie do przepychanki - wyjaśniła policja. 18-latek uderzył starszego od siebie mężczyznę, który upadł i doznał obrażeń ciała. Mimo wysiłków lekarzy 36-latek zmarł.

Napastnik został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. We wtorek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego śmiercią. Na wniosek śledczych i prokuratora żywiecki sąd aresztował go tymczasowo na trzy miesiące.

Za popełnione przestępstwo grozi mu maksymalna kara 12 lat więzienia.

WIDEO - Koszmarny wypadek. Kierowca wypadł z samochodu przez bagażnik Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/hlk/ polsatnews.pl