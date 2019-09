"Zbigniew Ziobro to najgorszy minister sprawiedliwości w historii III RP"

Sejm ma w środę zająć się wnioskiem PO-KO o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości.

"Nie powinien się nigdy znaleźć w Ministerstwie Sprawiedliwości"."

Poseł PO-KO, b. minister sprawiedliwości Borys Budka ocenił na konferencji prasowej w Sejmie, że Ziobro "to najgorszy minister w historii III RP". - To minister, za którego czasu, Ministerstwo Sprawiedliwości zostało okrzyknięte ministerstwem hejtu. To osoba, która nie może być sędzią we własnej sprawie - powiedział.

- Zastępca Zbigniewa Ziobry powołany na jego wniosek przez premiera Rzeczpospolitej jest jedną z osób, która w przestrzeni medialnej oskarżana jest o zorganizowanie niespotykanego w historii hejtu i to na kogo? Na sędziów, którzy mieli być niezawiśli, którzy potrafili stanąć po stronie Polek i Polaków, bronić niezależności wymiaru sprawiedliwości - mówił nawiązując do sprawy b. wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka.

- To niebywałe, że do tej pory nie mamy żadnej reakcji ze strony premiera Rzeczpospolitej, nie mamy żadnej reakcji ze strony (prezesa PiS) Jarosława Kaczyńskiego, nie ma dymisji Zbigniewa Ziobry - dodał Budka.

Ocenił, że Ziobro "nie powinien się nigdy znaleźć w Ministerstwie Sprawiedliwości". - To jest człowiek, który doprowadził do tego, że z Ministerstwa Sprawiedliwości ostał się jedynie gmach i nazwa, a tak naprawdę stało się ministerstwem hejtu dlatego dzisiaj składamy wniosek i liczymy na to, że każdy przyzwoity poseł i każda przyzwoita posłanka odpowie przed samym sobą na pytanie, czy staje dzisiaj po stronie ludzi przyzwoitych, czy staje po stronie człowieka, który jest politycznie odpowiedzialny za hejt, nienawiść i przemoc w przestrzeni publicznej - powiedział.

"Minister Ziobro nie zrobił nic, żeby wymiar sprawiedliwości usprawnić"

Poseł PO-KO Arkadiusz Myrcha powiedział, że Ziobro to "najgorszy minister sprawiedliwości od 1989 roku" i człowiek, który "doprowadził do tego, że symbolami Ministerstwa Sprawiedliwości są amatorszczyzna i nieudolność".

Zarzucił Ziobrze i resortowi sprawiedliwości m.in. lawinę zmian kadrowych w prokuratorze, ręczne sterowanie i nieczytelne awanse. - Po raz pierwszy po 1989 roku Polacy czekają dłużej w sądach na rozstrzygnięcie niż dotychczas - powiedział Myrcha.

- Minister Ziobro nie zrobił nic, żeby wymiar sprawiedliwości usprawnić - stwierdził poseł PO-KO.

Kosiniak- Kamysz (PSL): nie mamy żadnych powodów, żeby bronić ministra

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz pytany w środę na konferencji prasowej, czy PSL zagłosuje za odwołaniem Ziobry, odpowiedział: "Nie mamy żadnych powodów, żeby bronić ministra Ziobry". - Wiemy, jak się w takich głosowaniach zachowywać. To jest minister, który w jednej osobie jest posłem, prokuratorem, ministrem i szefem partii - nie służy to dobrze Polsce - oświadczył lider ludowców.

- Zmiany w sądownictwie, które się dokonały w ostatnich latach, nie zwiększyły udziału obywateli w wymiarze sprawiedliwości i kontroli obywateli nad wymiarem sprawiedliwości, nie obniżyły kosztów postępowań, nie ma więcej sprawiedliwości w wymiarze sprawiedliwości - jest więcej polityki, a jak polityka wchodzi jednymi drzwiami na salę sądową, to drugimi drzwiami ucieka z niej sprawiedliwość i z tych powodów będziemy głosować za odwołaniem ministra Ziobry ze stanowiska ministra sprawiedliwości - zadeklarował Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał, PSL zdaje sobie sprawę, że wniosek o wotum nieufności będzie nieskuteczny, ale - jak wskazał - można odwołać Ziobrę w wyborach.

Szef PSL powiedział także, że ludowcy proponują rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. - Do tego trzeba dołożyć wybór prokuratora generalnego w wyborach powszechnych i to daje szansę na niezależność prokuratury. Dla prokuratora generalnego, który pochodziłby z wyboru, odpowiedzialność przed rodakami, przed obywatelami, byłaby po prostu najważniejsza, a nie odpowiedzialność przed prezesem partii czy chęć utrzymania władzy - przekonywał szef PSL.

Z artykułów publikowanych w drugiej połowie sierpnia przez portal Onet wynikało, że ówczesny wiceszef MS Łukasz Piebiak utrzymywał w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. szefa Iustitii prof. Krystiana Markiewicza. Miało się to odbywać za wiedzą wiceministra. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji.

W poniedziałek posłowie PO-KO poinformowali, że złożą do resortu sprawiedliwości ponaglenie, aby w trybie niezwłocznym udostępnił dokumenty związane z "aferą hejterską" dot. byłego wiceszefa resortu Łukasza Piebiaka. Jeżeli MS tego nie zrobi, sprawa zostanie skierowana do sądu administracyjnego - zapowiedzieli.

"Afera hejterska"

pgo/ PAP