Wydłubali jeżowi oczy zapałkami. "Zrobili sobie z niego żywą zabawkę"

Grupka młodych ludzi znęcała się nad jeżem. Zwierzę zostało brutalnie okaleczone. Nastolatkowie powtykali mu zapałki do oczu, oślepiając go. Jeża uratował świadek zdarzenia, który zawiózł go do ośrodka opieki nad zwierzętami. Tam mały jeż dochodzi do siebie.