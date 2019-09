Pies przywiązany do drzewa stalową linką. "Była tak krótka, że nie mógł się nawet położyć"

Mężczyzna spacerujący w lesie w pobliżu wsi Podlesie Wysokie (Wielkopolska) natknął się na psa przywiązanego stalową linką do drzewa. Zwierzę było wycieńczone. "Znajdziemy tego, który to zrobił. Choćby nie wiem co!" - oznajmił Andrzej Borowiak, rzecznik poznańskiej policji.