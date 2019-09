32-letni przebieraniec próbował dostać się na lot do USA ucharakteryzowany na 81-letniego starca

Do odprawy na nocny lot do Nowego Jorku na lotnisku w Delhi (Indie) zgłosił się w sobotę Amrik Singh, starszy mężczyzna poruszający się na wózku inwalidzkim. Według paszportu przedstawionego służbie kontroli granicznej podróżny wybierający się do USA miał 81 lat i urodził się w lutym 1928 roku.

"Starca" irytowała kontrola

Mężczyzna początkowo nie budził podejrzeń.

- Zachowywał się tak jakby był stary i niedołężny - powiedział CNN Shrikant Kishore, urzędnik Centralnych Sił Bezpieczeństwa Przemysłowego (CISF).

Pasażer miał białą brodę i duże okulary, ubrany był w białą tunikę oraz spodnie, w białym turbanie i w czarnych kapciach zachowywał się odpowiednio do danych zamieszczonych w paszporcie.

Uwagę służb lotniskowych zwrócił jednak fakt, że miał niechętnie poddawać się kontroli.

Dlatego pasażer został skierowany do bardziej szczegółowego sprawdzenia.

Unikał kontaktu wzrokowego



- Nasz oficer poprosił mężczyznę na wózku inwalidzkim, aby wstał, na co ten odpowiedział, że wstać nie może - powiedział Kishore dodając, że oficer sprawdzający pasażera zapytał, czy ten mógłby podnieść się z pomocą funkcjonariuszy, którzy go sprawdzali.

- Gdy pasażer się wyprostował, przeszukujący go urzędnik zauważył, że chociaż broda i włosy pasażera są białe, nasady włosów są czarne. Ponadto nie dało się nie zauważyć, że mężczyzna unika kontaktu wzrokowego z przeszukującym go pracownikiem - poinformował Kishore.



- Funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że pasażer nie ma 80 lat, gdy spostrzegli, że jego skóra wygląda bardzo młodo - powiedział Kishore.

W czasie przesłuchania mężczyzna przyznał się pracownikom ochrony, że nie ma 81 lat, ale 32. Urzędnicy odkryli również, że używane w maskaradzie okulary są tzw. "zerówkami", które nie korygują wady wzroku.

Miał fałszywą tożsamość

Przebierańcem okazał się Jayesh Patel, mieszkaniec stanu Gudżarat.

Ponieważ zatrzymany pasażer miał fałszywy paszport, został wnikliwie przesłuchany i przekazany władzom. Na razie nie są znane motywy jego działania.

CISF przechwycił w sobotę również innego pasażera, który także posługiwał się fałszywym paszportem.

In two separate incidents, #CISF nabbed two passengers, one each for impersonation and carrying dual passports at IGI Airport, New Delhi. Passengers handed over to Delhi Police officials. pic.twitter.com/Mo7Gazeeox