GIOŚ: MPWiK zrzuciło do Wisły awaryjnie ponad 3 miliony metrów sześc. ścieków

Warszawskie MPWiK do 10 września, zrzuciło do Wisły ponad trzy miliony metrów sześciennych ścieków - poinformował w środę wieczorem Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Jak poinformował w środę GIOŚ, od początku awarii do 10 września do Wisły zrzucono 3 079 530 m3 nieoczyszczonych ścieków, które zawierają ścieki z gospodarstw domowych, ścieki przemysłowe i wody deszczowe.

"Dotychczas wykonane badania wody rzeki Wisły w punktach wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy wskazują na negatywny wpływ zrzutu ścieków na jakość wód w zakresie ChZTCr (chemiczne zapotrzebowanie na tlen, chromianowe), azot ogólny, azot amonowy, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, detergenty niejonowe, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, przewodność, ogólny węgiel organiczny (TOC)" - napisał w komunikacie GIOŚ.

W poniedziałek nad ranem uruchomiony został awaryjny rurociąg, który tłoczy ścieki do oczyszczalni "Czajka". W ciągu pierwszych dwóch dni działania rurociągu do oczyszczalni odprowadzono łącznie 89 783 m3 ścieków z czego 50 993 m3 we wtorek.

Do awarii jednego z kolektorów, przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka", doszło we wtorek (27 sierpnia). Nieczystości skierowano wówczas do drugiego kolektora, który jednak w środę (28 sierpnia) przestał funkcjonować. Wskutek awarii zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły - do rzeki trafiało 3 tys. litrów nieczystości na sekundę.

WIDEO - Koszmarny wypadek. Kierowca wypadł z samochodu przez bagażnik Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jm/ PAP