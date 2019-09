800 tys. nielegalnych papierosów, 26 zatrzymanych. Zlikwidowano nielegalną paczkowalnię

Służby błyskawicznie weszły do obiektu. Zabezpieczono ok. 800 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Przejęto również specjalistyczną maszynę do paczkowania papierosów oraz ponad tonę surowców używanych do produkcji. Na miejscu zabezpieczono ponad 100 tys. zł w gotówce na poczet ewentualnych grzywien.

W akcji brało udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Okazało się, że 26 zatrzymanych to sami obcokrajowcy.

Gdyby towar trafił na rynek, wartość narażenia na uszczuplenia podatkowe wynosiłaby co najmniej 800 tys. zł. Według ustaleń śledczych, w okresie działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić nawet 10 mln zł.

Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstw o charakterze karnoskarbowym. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej.

