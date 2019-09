W nowym "Monopoly" kobiety mają przewagę

Grę promuje nowa postać. Zamiast "Pana Monopoly", firma Hasbro postawiła na jego siostrzenicę - wynalazczynię "Panią Monopoly". Gracze poruszają się po planszy przy pomocy pionków mających związek z tytułową bohaterką. Wśród nich są: samolot, kieliszek, pierścień, sztanga, notatnik, a także biały kapelusz.

"W końcu nadszedł ten czas"

Za przejście przez start gracze-mężczyźni otrzymują 200 zabawkowych dolarów. Z kolei jeżeli pionek kontroluje kobieta, otrzymuje 240 dolarów.

Gracze mogą zainwestować swoje środki w takie wynalazki jak m.in. wi-fi, model DNA i kamizelka kuloodporna. Na niebieskich polach - kosztujących najwięcej, a zarazem przynoszących największe zyski - znalazły się ciasteczka z kawałkami czekolady i izolacja komórek macierzystych.

"To moment, by docenić kobiety, które przecierały szlaki i uaktualnić parę spraw. W końcu nadszedł ten czas" - napisała firma Hasbro pod spotem reklamującym nowe wydanie gry.





