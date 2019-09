Von der Leyen zaproponowała skład Komisji Europejskiej. Wojciechowski z teką ds. rolnictwa

Francuzka Sylvie Goulard została kandydatką na stanowisko unijnej komisarz ds. rynku wewnętrznego; będzie odpowiedzialna za przemysł obronny. Natomiast pochodzącej z Danii Margrethe Vestager zaproponowano stanowisko wiceszefa Komisji Europejskiej ds. cyfrowych.

Czeszka Viera Jourova ma z kolei objąć stanowisko komisarza ds. wartości, a Belg Didier Reynders - komisarza ds. sprawiedliwości. Włoch Paolo Gentiloni został kandydatem na komisarza ds. gospodarczych, a Estonka Kadri Simson ma otrzymać tekę ds. energii.

Wiceprzewodniczący KE będą pracować w klastrach

W Komisji Europejskiej, którą we wtorek przedstawiła jej przyszła przewodnicząca Ursula von der Leyen, ma być ośmioro wiceprzewodniczących: z Łotwy, Holandii, Danii, Hiszpanii, Grecji, Słowacji, Czech i Chorwacji. Mają pracować w zespołach.

Przyszła szefowa KE na konferencji prasowej mówiła, że wiceprzewodniczący będą pracować w klastrach w zależności od tego, czym się będą zajmować. Przykładowo Frans Timmermans jako wiceszef ds. zielonego ładu ma koordynować energię, klimat, ale też rolnictwo.

Z kolei Dunka Margrethe Vestager jako wiceprzewodnicząca ds. dostosowania Europy do ery cyfrowej ma pracować m.in. z komisarzami ds. innowacyjności i gospodarki. Wiceprzewodniczący będą też mieli własne teki. Vestager będzie komisarzem ds. konkurencji.

Łotysz Valdis Dombrovskis na równi z Vestager i Timmermansem ma być wiceprzewodniczącym zarządzającym. Będzie on odpowiadał za gospodarkę, a także będzie komisarzem ds. usług finansowych.

Kolejną wiceszefową KE ma zostać Czeszka Viera Jourova, która ma odpowiadać za wartości i przejrzystość. Będzie zajmowała się też praworządnością wraz z komisarzem ds. sprawiedliwości.



Na wiceprzewodniczących zostali również desygnowani Słowak Marosz Szefczovicz (relacje międzyinstytucjonalne), Grek Margaritis Schinas (ochrona europejskiego stylu życia), Chorwatka Dubravka Szuica (demografia i demokracja) oraz Hiszpan Josep Borrell (sprawy zagraniczne).

Kandydaci przejdą przesłuchania

"Dziś jestem wdzięczna, że mogłam przedstawić skład mojej wyważonej, nowoczesnej Komisji, która będzie zdeterminowana i wyraźnie skupiona na bieżących kwestiach oraz dostarczaniu rozwiązań" - napisała na Twitterze Ursula von der Leyen.

Today I am grateful to present my well-balanced, agile and modern Commission that is led with determination, clearly focused on the issues at hand and provides answers. #EUstrivesformore pic.twitter.com/cF7SBxfhtp