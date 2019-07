Namierzono auto kierowcy, który potrącił policjanta we Wrocławiu i uciekł. Mężczyzna ukrywa się

Trwają poszukiwania kierowcy, który w czwartek we Wrocławiu nie zatrzymał się do kontroli drogowej i potrącił funkcjonariusza. Drugi policjant oddał kilka strzałów ostrzegawczych, co nie skłoniło uciekającego do zatrzymania. - Namierzyliśmy auto, którym odjechał - przekazał polsatnews.pl asp. szt. Łukasz Dutkowiak z policji we Wrocławiu.