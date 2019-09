Netanjahu: jak wygram wybory, anektuję dolinę Jordanu. Palestyna oburzona.

- Ogłaszam dziś, że po ustanowieniu nowego rządu, mam zamiar zastosować suwerenność Izraela w Dolinie Jordanu i na terenach na północ od Morza Martwego - powiedział Netanjahu w przemówieniu telewizyjnym.

"Naruszenie prawa międzynarodowego"

Członkini Komitetu Wykonawczego Organizacji Wyzwolenia Palestyny Hanan Aszrawi powiedziała, że aneksja "zrujnuje wszelką szansę na pokój". "

- To byłoby rażące naruszenie prawa międzynarodowego, rażąca kradzież ziemi, czystki etniczne. To zniszczy nie tylko szansę na doprowadzenie do dwupaństwowości, ale także pogrzebie szanse na pokój - powiedziała Aszrawi, cytowana przez agencję AFP.

Premier Autonomii Palestyńskiej Mohammed Sztajeh w reakcji na słowa Netanjahu oświadczył, że "przywódca Izraela jest głównym niszczycielem procesu pokojowego".

Dolina Jordanu rozciąga się od Morza Martwego na południu do izraelskiego miasta Bet Szean na północy. Zajmuje powierzchnię ok. 2400 km kwadratowych i stanowi ok. 30 procent terenów Zachodniego Brzegu Jordanu.

jm/ PAP