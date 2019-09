CBA zatrzymało przedsiębiorców z Wielkopolski zamieszanych w fikcyjny obrót fakturami VAT

Funkcjonariusze CBA zatrzymali czterech przedsiębiorców z Wielkopolski zamieszanych w fikcyjny obrót fakturami VAT – poinformowało we wtorek CBA. Straty Skarbu Państwa z powodu nielegalnego procederu sięgają 10 mln zł.

Czterech wielkopolskich przedsiębiorców zostało zatrzymanych w związku z postępowaniem prowadzonym przez CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Śledztwo dotyczy wystawiania fikcyjnych faktur VAT z tytułu rzekomego obrotu częściami samochodowymi, na łączną kwotę 10 mln zł.

We wtorek agenci CBA przeszukują także miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz miejsca przechowywania dokumentacji firmowej.

"Wszystko wskazuje na to, że jedna z wielkopolskich firm wystawiała na rzecz innych przedsiębiorstw fikcyjne faktury VAT, które następnie wykazywane w deklaracjach podatkowych doprowadzały do uszczuplenia należności skarbowych" – poinformowało we wtorek Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Funkcjonariusze CBA ustalili, że nielegalny proceder trwał od 2013 do 2018 roku.

CBA podało, że w toku prowadzonych czynności zarzuty usłyszała już osoba poświadczająca nieprawdę w fakturach.

las/ PAP