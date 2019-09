Badanie wykazało brak pulsu, personel miał stwierdzić wadę sprzętu. Dziecko urodziło się martwe

Kobieta zgłosiła się do szpitala, gdy zaczął się poród. Problemy miały być od początku - urządzenie monitorujące dziecko nie pokazywało pulsu. - Zaczęło się zamieszanie z wymianą sprzętu. Panie pielęgniarki, położna przyszły i nie potrafiły wymienić tego sprzętu - powiedział ojciec zmarłego dziecka.

Dwie godziny później urodził się chłopiec, nie oddychał.

- Śledztwo znajduje się w początkowej fazie, przesłuchani zostali świadkowie, zabezpieczona została dokumentacja medyczna oraz przeprowadzono sekcję zwłok, czekamy na jej wyniki - poinformował Zbigniew Jasiński, z-ca Prokuratora Rejonowego.

Dodał, że śledztwo zostało wszczęta na wniosek ojca dziecka. - Prowadzone jest w kierunku ewentualnego zaistnienia występku z art. 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. Czyn ten podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - wskazał prok. Jasiński.

"Brakująca godzina"

- Na dokumentacji 2:50 to miała być godzina przyjęcia na oddział. Według relacji świadków o 1:45 kobieta już była na oddziale - powiedział Daniel Zdanowski z portalu "Nowe Miasto dla was".

- Podejrzewam, że brakująca godzina to zabawa z urządzeniem i wymiana sprzętu - ocenił ojciec zmarłego dziecka dziecka.

"Zapis czynności pracy serca był prawidłowy"

Dyrekcja zaprzecza, by sprzęt był wadliwy. - Pacjentka została przyjęta do oddziału o godz. 2:20, od momentu przybycia do oddziału pacjentka była monitorowana kardiotokografem i to przez cały czas. Zapis czynności pracy serca noworodka był prawidłowy - tłumaczy Bogumił Kurowski, dyrektor zarządu Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Śledczy czekają na wynik sekcji zwłok.

