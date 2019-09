Pierwszy Marsz Równości w muzułmańskim Sarajewie. Kontrmanifestanci modlili się o potop

W 2008 i ponownie w 2014 roku w Sarajewie odbyły się festiwale LGBT, podczas których radykalni islamiści i chuligani zaatakowali uczestniczących w zgromadzeniach ludzi. W minioną niedzielę po raz pierwszy zorganizowano w tym mieście Marsz Równości.

- Zawsze uważałam, że podstawowe prawa człowieka powinny by takie same dla wszystkich i kiedy zobaczyłam pełne nienawiści komentarze ws. marszu, czułam, że moim obowiązkiem jest przyjść i okazać wsparcie - powiedziała agencji Reutera 54-letnia Sanja z Sarajewa, która wraz z mężem uczestniczyła w manifestacji.

Byli ambasadorzy państw zachodnich

Według Reutersa organizacja marszu środowisk LGBT w Bośni i Hercegowinie była testem tolerancji dla mniejszości w tym kraju. Bośnia stara się bowiem o członkostwo w Unii Europejskiej. To ostatni kraj na Bałkanach, w którym dotąd takich marszów nie było.

"To ważny krok w kierunku ochrony podstawowych praw wszystkich obywateli Bośni i Hercegowiny, w tym osób LGBTI, które mają prawo do życia bez dyskryminacji, nadużyć i gróźb" - napisał na Twitterze Johannes Hahn, unijny komisarz ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych.

This is an important step in the protection of the fundamental rights of all citizens in #BiH, including of #LGBTI persons, who have the right to live their lives free from discrimination, abuse and threats, and enjoy full social inclusion. 2/2