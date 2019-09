Rozpędzone porsche wjechało na chodnik w centrum Berlina. Zginęły 4 osoby, w tym dziecko

Po tragicznym wypadku w centrum Berlina, w milczącej manifestacji uczestniczyły setki osób. Domagają się ograniczenia prędkości do 30 km/h w całym mieście. Uczestnicy protestu przynieśli transparenty z napisami, m.in. "zatrzymać zmotoryzowaną przemoc".

Rozpędzone porsche wjechało na chodnik. Zginęły 4 osoby, w tym dziecko. Pięć osób zostało rannych.

Do wypadku doszło w centrum Berlina u zbiegu ulic Ackerstraße i Invalidenstraße w piątek wieczorem. Przyczyny wypadku nie są znane. Ustala je policja, nie wykluczając, że powodem mogły być osobiste problemy 42-letniego kierowcy.

Burmistrz dzielnicy Mitte, gdzie doszło do tragicznego zdarzenia skrytykował obecność w centrum miasta samochodów, które mogą rozwijać duże prędkości.

Stephan von Dassel stwierdził na Twitterze, że "samochody przypominające czołgi" nie mają nic do szukania w miastach. Dodał, że są one "zabójcami klimatu, groźnymi również wtedy, kiedy nie dochodzi do wypadku".

"Zatrzymać zmotoryzowaną przemoc"

Na miejscu tragedii ludzie zapalają świece, przynoszą kwiaty, kartki z kondolencjami i maskotki. W sobotni wieczór odbyła się manifestacja, w której uczestniczyły setki osób. Zebrani milczeli przez 4 minuty.

Do milczącej manifestacji wezwały stowarzyszenia "Fuss", "Changing Cities" i Klub Ruchu Drogowego (VCD). Żądają ograniczenia prędkości do 30 km/h w całym Berlinie, zakazu ruchu samochodowego w centrum miasta i ustanowienia rzecznika praw ofiar poszkodowanych w wypadkach drogowych.

- Zazwyczaj to samochody są zabójcami w ruchu drogowym - stwierdził Heiner von Marschall z VCD.

Uczestnicy milczącej manifestacji mieli transparenty z napisami "Zatrzymać zmotoryzowaną przemoc" i krytykowali "zmotoryzowane narzędzia zbrodni".

