Wypadek podczas policyjnego pościgu. Sześć osób w szpitalu

W wyniku zderzenia trzech pojazdów do szpitala trafiło sześć osób, w tym sprawcy usiłowania kradzieży samochodu. Do wypadku doszło w trakcie pościgu policyjnego za sprawcami - poinformowała w sobotę rzecznik prasowy ostrowskiej policji Małgorzata Łusiak.

Do zdarzenia doszło ok. godziny 9 przy ul. Sadowej w Ostrowie Wlkp.

Policja dotarła na miejsce zdarzenia po tym, jak służby zostały zawiadomione o usiłowaniu kradzieży samochodu. Kiedy patrol policji przyjechał, sprawca usiłowania kradzieży wsiadł do samochodu marki audi na niemieckich numerach rejestracyjnych i z kierowcą zaczęli uciekać.

- Uciekający przed policją nie reagowali na sygnały świetlne i dźwiękowe w celu zatrzymania się, dlatego policjanci rozpoczęli pościg – poinformowała Małgorzata Łusiak.

Podczas ucieczki doszło do zderzenia samochodu z dwoma pojazdami nadjeżdżającymi z przeciwnej strony. - Sześć osób z obrażeniami ciała trafiło do szpitala – powiedziała rzecznik. Dodała, że uciekający także trafili do szpitala w Ostrowie Wlkp.

Na miejscu zdarzenia trwają czynności policji. - Podejrzewamy, że samochód, którym uciekali, także był kradziony – powiedziała.

