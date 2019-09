Po śmierci rektora Politechniki Opolskiej umorzono śledztwo w jego sprawie

Postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień i nieudostępnienia informacji publicznej przez rektora Politechniki Opolskiej dotyczyło 31 czynów. Każdy z nich dotyczył zapytań skierowanych do rektora w trybie dostępu do informacji publicznej, na które nie udzielono odpowiedzi. W przypadku 27 punktów śledztwa prokurator umorzył postępowanie "wobec stwierdzenia, iż sprawca zmarł". W przypadku czerech uznał, że rektor nie popełnił czynu zabronionego.

Skierowane do rektora pytania dotyczyły wielu aspektów funkcjonowania uczelni - m.in. sytuacji finansowej uczelni, kosztów podróży służbowych, korzystania ze służbowych kart płatniczych, kosztów umów reklamowych, współpracy z Instytutem Jogi i Ajurwedy, rozliczania kosztów podróży służbowych dyrektora biura rektora, wynagrodzeń czy funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

W sprawie wydano 26 prawomocnych wyroków

Kiedy wnioskodawcy nie otrzymali od rektora odpowiedzi na swoje pytania w ustawowym terminie, złożyli skargi na bezczynność władz uczelni do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który przyznał rację skarżącym, wydając na ich korzyść 26 prawomocnych wyroków, przy czym w 24 uznał, że doszło do rażącego naruszenia prawa. W styczniu 2019 roku sprawą zajęła się prokuratura, która wszczęła postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego z artykułu 231 par. 1 kodeksu karnego i artykułu 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W uzasadnieniu o umorzeniu postępowania prokuratura stwierdza, że doszło do wyczerpania znamion przestępstw, jednak ze względu na śmierć rektora postępowanie zostało umorzone. Jak poinformował rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bar, postanowienie jest prawomocne.

Opolscy śledczy nadal prowadzą trzy postępowania w sprawach związanych z funkcjonowaniem Politechniki Opolskiej. Dotyczą one m.in. przyznania dodatku specjalnego dla rektora, dysponowania środkami z ZFŚP uczelni, rozliczania wydatków na podróże służbowe, utrudniania działania związkom zawodowym i możliwości zmowy przy przetargu organizowanym przez PO.

dc/ PAP