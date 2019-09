Od początku września utonęło 8 osób. Dwie w piątek

Zgodnie z wstępnymi danymi KGP, w czerwcu w całym kraju utopiło się 120 osób, w lipcu - 71 osób, a w sierpniu - 68, a od początku września - 8.

RCB w związku z utonięciami przypomina o zasadach bezpiecznego przebywania nad wodą, takich jak zakaz wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających, zakaz skakania do wody w nieznanych miejscach.

Wskazuje również, że należy pływać tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Przestrzega ponadto przed wypływaniem daleko od brzegu na dmuchanym materacu i zaleca, aby zawsze stosować się do poleceń ratowników. Nie należy też wchodzić do wody, kiedy jest się rozgrzanym przez słońce.

Pomimo, że wakacje się skończyły, wielu z nas wypoczywa nad wodą. Nie zapominajmy jednak, że #woda może być niebezpieczna. Wczoraj w Polsce utonęły 2 osoby❗️ Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa.

👇#bezpieczeństwo pic.twitter.com/9T5SUGBMGU — RCB (@RCB_RP) September 7, 2019

WIDEO - Sędzia Tomasz Szmydt w programie "Punkt widzenia" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP