Nie żyje Robert Mugabe, wieloletni przywódca Zimbabwe

Jak informuje Reuters, Mugabe zmarł w Singapurze, gdzie leczył się w ostatnich latach. BBC podaje, były przywódca Zimbabwe przebywał w szpitalu od kwietnia.

Robert Mugabe zmagał się z chorobą, nie podano jednak, na co konkretnie cierpiał. Już w listopadzie 2018 roku informowano, że od dwóch miesięcy był leczony w Singapurze. Przekazano wówczas, że były prezydent nie może już chodzić.

Został ojcem w wieku 73 lat

W 2011 roku dokumenty opublikowane przez WikiLeaks sugerowały, że choruje na raka prostaty. Całe życie prowadził zdrowy tryb życia - nie pił alkoholu i kawy, stronił od mięsa, ćwiczył jogę. Ostatnie dziecko spłodził w wieku 73 lat.

"Był ikoną wolności, panafrykanizmu, poświęcił swoje życie walce o emancypację swoich ludzi. Jego rola w historii naszego narodu nigdy nie zostanie zapomniana" - napisał obecny prezydent tego kraju.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)