Kosiniak-Kamysz: nie ma żadnych przesłanek, aby niszczyć wspólnotę woj. mazowieckiego

Nie ma żadnych ekonomicznych, czy europejskich przesłanek do tego, żeby niszczyć budowaną od ponad 20 lat wspólnotę województwa mazowieckiego, wspólnotę samorządowców, ale przede wszystkim mieszkańców - powiedział w piątek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Nie dopuścimy do tego - dodał.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w czwartek w Siedlcach podział obecnego województwa mazowieckiego na dwa: województwo obejmujące Warszawę i okolice oraz na województwo mazowieckie. Według lidera PiS, ma to rozwiązać problem zawyżania przez stolicę dochodu na mieszkańca w obrębie Mazowsza.

"Zablokujemy te głupie pomysły w kolejnej kadencji"

Kosiniak-Kamysz odnosząc się do zapowiedzi prezesa PiS, powiedział na piątkowej konferencji prasowej, że w tej kadencji Sejmu udało się zablokować rozbicie województwa mazowieckiego. - Rozbicie województwa na Warszawę i na pozostałe regiony, na pozostałą część Mazowsza. Zablokujemy te głupie pomysły w kolejnej kadencji, bo Mazowsze, Warszawa, to jest zintegrowany region, wielki region, który jest dumą Polski - podkreślił lider PSL.

- A po tym, co się udało zrobić i w poprzedniej kadencji rządu, ale też za sprawą samorządu województwa mazowieckiego, w statystycznym wydzieleniu Warszawy i Mazowsza nie ma żadnych przesłanek ekonomicznych, przesłanek europejskich, do tego, żeby dzisiaj niszczyć budowaną od ponad 20 lat wspólnotę województwa mazowieckiego, wspólnotę samorządowców, ale przede wszystkim wspólnotę mieszkańców. Do tego nie dopuścimy - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

- Warszawa i Mazowsze są ze sobą połączone nie tylko historycznie, ale przede wszystkim przez silną więź oddziaływania mieszkańców ze sobą i tego będziemy bronić - dodał szef PSL.

"To jest absolutnie destrukcyjny pomysł"

Marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik powiedział, że prezes PiS wrócił do pomysłu podzielenia, "a tak naprawdę rozbioru województwa mazowieckiego". - To są pomysły, które powtarzają się co wybory. Są adresowane do ludzi, którzy być może nie rozumieją, że dzisiaj Mazowsze, to jest jeden z najlepiej rozwijających się regionów europejskich, że taki podział oznaczałby cofnięcie się w rozwoju - zaznaczył Struzik.

W jego ocenie, w efekcie takiego podziału, "stworzymy super bogate województwo stołeczne, które będzie obciążone olbrzymim janosikowym i dużo biedniejsze województwo mazowieckie, które będzie regionem zaopatrzeniowym". - To jest absolutnie destrukcyjny pomysł i zdecydowanie się temu przeciwstawiamy - podkreślił Struzik.

